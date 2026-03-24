Raid nell' auto del fondatore dell’associazione Autismo & Aba | rubato materiale destinato ai ragazzi

Amara scoperta questa mattina per Marco Cercola, fondatore dell’associazione Autismo & Aba di Pagani, vittima di un furto ai danni della propria auto. Il veicolo, parcheggiato sotto casa e apparentemente chiuso, è stato ritrovato completamente a soqquadro. Una volta aperta la vettura con la chiave meccanica, Cercola si è reso conto dell’accaduto: ignoti avevano sottratto il libretto di circolazione, un paio di occhiali da sole e alcuni effetti personali. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stato il furto del materiale destinato ai ragazzi dell’associazione. Tra gli oggetti rubati, infatti, anche magliette e cuffie per le attività in piscina, che sarebbero state distribuite nei prossimi giorni nell’ambito delle iniziative educative e inclusive promosse dall’associazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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