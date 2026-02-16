Budrio piange Sante Cervellati pioniere dell’illuminotecnica e motore del dopoguerra italiano

Sante Cervellati ha lasciato questa vita a 88 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia, che ha portato alla sua morte a Budrio, dove aveva radici profonde. La sua morte, avvenuta il 16 febbraio 2026, ha suscitato grande dolore nella comunità locale, perché era considerato un pioniere nel settore dell’illuminotecnica e un motore dello sviluppo economico del territorio. Cervellati aveva fondato il Gruppo Comet, azienda conosciuta in Italia e all’estero, che negli anni ha innovato il modo di illuminare le città e le aziende. La sua attività ha portato lavoro e crescita a molti giovani

Budrio saluta Sante Cervellati, l’imprenditore che ha fatto crescere il territorio. Budrio (Bologna), 16 febbraio 2026 – Si è spento all’età di 88 anni Sante Cervellati, fondatore del Gruppo Comet, una delle eccellenze italiane nel settore dell’illuminotecnica e della tecnologia. La sua figura, legata al territorio bolognese e in particolare a Budrio, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di imprenditori e lavoratori. Centinaia di persone hanno reso omaggio all’imprenditore presso la camera ardente allestita al Museo della Valle dell’Idice. Un percorso imprenditoriale iniziato nel dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.eu Sante Cervellati, addio al pioniere dell’elettronica: da bottega bolognese a leader Comet, una storia italiana. Sante Cervellati, il fondatore di Comet, è morto a 85 anni nella sua abitazione di Bologna, lasciando dietro di sé una carriera che ha rivoluzionato il commercio di elettronica in Italia. Sante Cervellati, pioniere del commercio di elettronica, è scomparso: la storia di Comet e del made in Italy. Sante Cervellati, pioniere del commercio di elettronica e fondatore di Comet, è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Bologna, a causa di un infarto improvviso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. L’ultimo saluto a Sante Cervellati: Ha fatto grande il suo territorioIn centinaia alla camera ardente del fondatore del Gruppo Comet: via vai di colleghi e dipendenti. L’abbraccio della comunità di Budrio all’imprenditore: Ci mancherà molto. Questa è una dura perdita ... msn.com È morto l’imprenditore Sante Cervellati: da un piccolo negozio creò la catena di elettrodomestici CometEra nato in provincia di Bologna ed era stato nominato Cavaliere della Repubblica: partito da un negozietto aveva costruito il gruppo dal 1967 insieme al socio Giancarlo Orbellanti, vittima di un omic ... msn.com Budrio saluta con profonda commozione Sante Cervellati, una persona che ha lasciato un segno autentico e duraturo nella vita economica, sociale e sportiva della nostra comunità. Nato nel 1936, Sante Cervellati fu tra i fondatori, nel 1967, di quello che allora facebook Addio a Sante Cervellati, fondatore di Comet: da una bottega a un gruppo da oltre un miliardo x.com