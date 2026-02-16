Budrio piange Sante Cervellati pioniere dell’illuminotecnica e motore del dopoguerra italiano

🔊 Ascolta la notizia

Sante Cervellati ha lasciato questa vita a 88 anni, dopo aver combattuto contro una lunga malattia, che ha portato alla sua morte a Budrio, dove aveva radici profonde. La sua morte, avvenuta il 16 febbraio 2026, ha suscitato grande dolore nella comunità locale, perché era considerato un pioniere nel settore dell’illuminotecnica e un motore dello sviluppo economico del territorio. Cervellati aveva fondato il Gruppo Comet, azienda conosciuta in Italia e all’estero, che negli anni ha innovato il modo di illuminare le città e le aziende. La sua attività ha portato lavoro e crescita a molti giovani

Budrio saluta Sante Cervellati, l’imprenditore che ha fatto crescere il territorio. Budrio (Bologna), 16 febbraio 2026 – Si è spento all’età di 88 anni Sante Cervellati, fondatore del Gruppo Comet, una delle eccellenze italiane nel settore dell’illuminotecnica e della tecnologia. La sua figura, legata al territorio bolognese e in particolare a Budrio, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di imprenditori e lavoratori. Centinaia di persone hanno reso omaggio all’imprenditore presso la camera ardente allestita al Museo della Valle dell’Idice. Un percorso imprenditoriale iniziato nel dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

