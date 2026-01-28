La Lega non ci sta e definisce carta straccia l’ordinanza sul Lavello. Dopo le dichiarazioni dell’assessore Moreno Lorenzini sui campi nomadi, il partito si appella al prefetto chiedendo interventi più decisi. La polemica si infiamma in città, con la Lega che promette di continuare a battersi per la sicurezza.

"L’ordinanza sul Lavello è carta straccia". Il commento della Lega dopo le dichiarazioni dell’assessore Moreno Lorenzini sul campo nomadi. "Qui non si tratta di “riportare decoro” – scrivono in una nota i consigliere Andrea Tosi e Paolo Balloni, rispettivamente di Carrara e di Massa –: si tratta di ristabilire la legalità, perché dove per anni si sono accumulati abusi edilizi, situazioni igienico-sanitarie critiche e violazioni delle regole, non basta tracciare stalli o scrivere un regolamento, serve un cambio di paradigma radicale. La posizione della Lega è chiara: tutti i manufatti abusivi devono essere demoliti, senza eccezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’ordinanza è carta straccia". La Lega si appella al prefetto

