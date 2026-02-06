Dopo la tragedia di Crans-Montana un incontro con prefetto e questore per rafforzare i controlli

Dopo la tragedia di Crans-Montana, le autorità italiane si sono riunite a Galatina per rafforzare le misure di sicurezza nei locali pubblici. Questa mattina, prefetto e questore hanno incontrato gestori e addetti al teatro Cavallino Bianco, in un momento di confronto volto a migliorare i controlli e prevenire incidenti simili. Un passo concreto per garantire maggior tutela e sicurezza in città.

GALATINA – Controllo ai locali di pubblico spettacolo: presso il teatro Cavallino Bianco di Galatina uno specifico incontro formativo. L’iniziativa, questa mattina, è stata promossa dal questore leccese Giampietro Lionetti. I lavori sono stati introdotti dal prefetto Natalino Manno, al quale è poi seguito l’intervento del sindaco Fabio Vergine. Hanno anche preso parte i responsabili degli Uffici Suap e delle polizie locali di tutti i Comuni della provincia. In qualità di relatori, sono intervenuti i dirigenti della Divisione polizia amministrativa della questura, del comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del Dipartimento di prevenzione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dopo la tragedia di Crans Montana, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli a Città di Castello.

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone, il prefetto Michele di Bari ha disposto controlli antincendio nei locali di Napoli e provincia.

