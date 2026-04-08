Lega e Azione Politica sull' amministrazione Ferrara | Fallimentare tra fondi non utilizzati e opere ferme

L'analisi della gestione comunale evidenzia criticità evidenti, secondo le posizioni di Lega e Azione Politica. Entrambi i gruppi sottolineano come siano stati accumulati fondi pubblici non spesi e che diverse opere pubbliche siano state interrotte o non portate a termine. La discussione si concentra sulla valutazione dei risultati ottenuti dall'amministrazione Ferrara, accusata di inefficienze e di aver lasciato molte questioni irrisolte.

Cronaca di un'amministrazione comunale fallimentare, secondo la Lega e Azione Politica, tra fondi non utilizzati e opere ferme. È quanto affermano i due gruppi consiliari nel corso di una conferenza stampa con il candidato sindaco Mario Colantonio, i consiglieri comunali della Lega Fabrizio Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: “Cinque anni di amministrazione Ferrara: cronaca di un fallimento”, iniziativa della Lega e Azione Politica

Commissariata l'Umbria sulla scuola. Informativa Barcaioli: "Calcoli errati e fondi negati: azione politica"“Quello che stiamo vivendo sulla scuola è un momento estremamente critico perché la scuola è al centro di tagli ministeriali sia per quanto riguarda...

Temi più discussi: I rapporti tra Azione e il centrosinistra sono sempre più complicati; Comunali, a Chieti Colantonio candidato sindaco con Lega e Azione politica; Cinque anni di amministrazione Ferrara: cronaca di un fallimento, iniziativa della Lega e Azione Politica; Chieti: Mario Colantonio ufficializza candidatura a sindaco con Lega e Azione Politica.

Comunali, a Chieti Colantonio candidato sindaco con Lega e Azione politica(ANSA) - CHIETI, 30 MAR - È Mario Colantonio il candidato sindaco sostenuto da Lega e Azione Politica alle elezioni di maggio per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti dove lo stesso Colantonio, ... msn.com

Ironia Azione e centrodestra. Ha partorito un topolinoPer una volta Lega e Azione usano le stesse parole per commentare il rimpastino di giunta annunciato ieri da sindaco e maggioranza dopo un parto di 6 mesi. La montagna ha partorito il topolino ... ilgiornale.it

Chieti, Lega e Azione Politica accusano: “Amministrazione Ferrara fallimentare”. Cantieri fermi, fondi inutilizzati e servizi in crisi. - facebook.com facebook