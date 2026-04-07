Cinque anni di amministrazione Ferrara | cronaca di un fallimento iniziativa della Lega e Azione Politica

Un'iniziativa promossa dai gruppi consiliari di Lega e Azione Politica al Comune di Chieti prende di mira l’amministrazione di cinque anni nella città di Ferrara, descrivendola come un fallimento. Il titolo scelto per l’evento sintetizza il giudizio negativo espresso dai promotori, che intendono presentare una cronaca dettagliata di quanto avvenuto durante quel periodo. L’obiettivo è analizzare le decisioni e le azioni messe in atto dall’amministrazione ferrarese.

“Cinque anni di amministrazione Ferrara: cronaca di un fallimento”. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dai gruppi consiliari di Lega e Azione Politica al Comune di Chieti. L’incontro è in programma domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10, all’hotel “Nuovo Albergo” in viale Benedetto Croce 13, a Chieti Scalo. L’iniziativa sarà l’occasione per fare un bilancio politico dell’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Diego Ferrara. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Dipendenti comunali al lavoro senza riscaldamento da novembre, la mozione di Pompilio (Azione Politica) chiede di... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Industria: Misiani, '3 anni di calo produzione, certificato fallimento politica governo' Leggi anche: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega e simbolo della politica italiana Argomenti più discussi: Inizia ufficialmente la corsa elettorale a Chieti: cinque candidati, tutti uomini, per la poltrona di sindaco; Fragagnano, il M5S ufficializza il sostegno all’amministrazione uscente; Edison: L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2025, nomina tre amministratori e rinnova il Collegio Sindacale; Bilancio di fine mandato Ghinelli: Conti in ordine, investimenti e servizi. Una città più forte dopo anni complessi. Il grande tema della pace deve diventare la guida per l'azione politica. Da Domani del 7 aprile 2026 - facebook.com facebook