Commissariata l' Umbria sulla scuola Informativa Barcaioli | Calcoli errati e fondi negati | azione politica

La situazione nelle scuole umbre diventa sempre più tesa. La Commissione ha deciso di commissariare la gestione dell’istruzione nella regione, accusando calcoli sbagliati e fondi negati. L’informativa di Barcaioli mette in luce come i tagli ministeriali abbiano colpito duramente il personale docente, quello ATA e anche i progetti già avviati, come lo 06, e. La crisi si fa sentire forte nelle aule e nelle amministrazioni scolastiche.

"Quello che stiamo vivendo sulla scuola è un momento estremamente critico perché la scuola è al centro di tagli ministeriali sia per quanto riguarda il corpo docente, sia quello del personale ATA, sia per quanto riguarda i finanziamenti ai progetti che erano avviati, ad esempio allo 06, e. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di commissariare quattro Regioni che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. La scuola in Umbria è stata commissariata, suscitando reazioni tra politica e istituzioni. Dimensionamento scolastico, il commissario ha deciso. Barcaioli: Scelta che penalizza. Il centrodestra: Alimenta un clima di allarme. Scuola commissariata: L'Umbria non taglia. Proseguiamo la lotta. C'era da aspettarselo: il Consiglio dei Ministri ha deliberato il commissariamento delle 4 Regioni che non hanno ancora approvato i rispettivi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico. L'Anci dell'Umbria sosterrà tutte le azioni che la Regione metterà in campo per cercare di preservare il nostro sistema scolastico.

