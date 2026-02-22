Lee Cougan Basso ha aperto la stagione 2026 con la trasferta in Spagna, dove partecipa a una gara di gravel. La partecipazione nasce dall’intenzione di testare nuove strategie prima della prima tappa di Coppa del Mondo. Il team di Montemurlo si prepara a sfidare avversari internazionali su percorsi impegnativi e tecnici. La corsa rappresenta un passo importante nel calendario di inizio stagione per la squadra.

Trasferta in Spagna per il Team Lee Cougan Basso di Montemurlo a inaugurare ufficialmente la stagione 2026 nella specialità del gravel ed in attesa della prima prova di Coppa del Mondo. Il battesimo agonistico del quartetto gravel è avvenuto alla Santa Vall, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, che ha aperto la quarta stagione della Gravel Earth Series, articolata su undici prove e svoltasi nei pressi di Girona. Percorso non facile anche per il fango, con tratti allagati causati dalle abbondanti piogge dei giorni precedenti. Per Dario Cherchi e Alessio Trabalza si trattava del debutto assoluto nel gravel: un passaggio che richiede adattamento tecnico e tattico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Arrivano i nuovi Taxi, in vista del Sigep pronte al debutto nove macchine a basso impatto ambientaleIn vista del Sigep, principale evento internazionale di gelateria e pasticceria, arrivano le prime nove licenze taxi assegnate in seguito al bando del 2025.

“Dopo la diagnosi di nostro figlio Sammy Basso eravamo impietriti. Progeria. Nel testamento ci ha scritto: tranquilli, è solo sonno arretrato”: così Amerigo Basso e Laura LucchinDopo la diagnosi di progeria, i genitori di Sammy Basso si sono trovati a vivere un momento difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il debutto in Spagna . Ok Lee Cougan Basso; Box office Spagna, per Cime tempestose un debutto da circa 2 milioni di euro; Intervista a Carlos Vicente: uno spagnolo che sogna la Premier; Oriol Cardona e Ana Alonso, la Spagna riscrive la sua storia ai Giochi in meno di sei minuti.

ENERGY TEAM. CHIUSO IL COLLEGIALE IN SPAGNA, I RAGAZZI DI PISANO PREPARANO L'ESORDIO NEL MANTOVANORemco Evenepoel non perdona e vince la 25a crono della sua carriera, firmando il suo settimo successo personale della stagione: il campione del mondo della specialità si è imposto nella seconda tappa ... tuttobiciweb.it

Arbeloa, debutto amaro: Real eliminato in Coppa dall'Albacete! Ok Bayern e ArsenalBlacos battuti in Coppa del Re da una squadra di seconda divisione. In semifinale di Carabao Cup l'Arsenal vince in casa del Chelsea. Bundesliga: bene il Bayern a Colonia ... gazzetta.it

Attenzione Attenzione Siamo lieti di annunciare una nuova collaborazione con le aziende …………………..…………………….. Basso e Lee cougan Con l’occasione siamo lieti di annunciarvi che Martedì 10 febbraio alle ore 16.00 presso il - facebook.com facebook