Niente manicure? Chirurghe pilote e mamme spiegano perché le loro unghie sono naturali e lanciano un trend

Un semplice post su Instagram ha scatenato un vero e proprio fenomeno. Qualcuno ha chiesto: “Signore, ma perché non vi fate mai la manicure?” e in poco tempo molte donne, tra chirurghe, pilote e mamme, hanno deciso di mostrare le loro unghie naturali. Ora, il trend si diffonde sui social, con persone che scelgono di lasciar perdere smalti e trattamenti. La motivazione? Molte preferiscono mantenere un aspetto semplice e naturale, anche se questo significa rinunciare alle consuete routine di bellezza.

Tutto è cominciato con un quesito apparentemente banale postato su Instagram: "Signore, ma perché non vi fate mai la manicure?". Quella che doveva essere una domanda di bellezza si è trasformata in un fenomeno virale travolgente. Migliaia di donne hanno risposto con un'ironia tagliente, trasformando i commenti in un manifesto di realismo quotidiano che sfida i canoni estetici impeccabili a cui siamo abituati sui social. Le risposte più popolari hanno messo in luce come, per moltissime professioniste, le unghie lunghe o decorate siano semplicemente incompatibili con la sopravvivenza lavorativa. "Perché faccio la chirurga, Jenny", ha scritto una utente, ricordando che la precisione di un bisturi non va d'accordo con il gel.

