Ex Linificio di Fara Gera d’Adda il progetto vola a Cannes | vetrina al Mipim 2026

L’ex Linificio di Fara Gera d’Adda si prepara a essere al centro dell’attenzione a Cannes. Il progetto di rigenerazione dell’area, che in passato ospitava il Canapificio Nazionale, è stato selezionato per partecipare al Mipim 2026, il salone immobiliare più importante d’Europa. I responsabili sperano di attirare investitori e di rilanciare il quartiere con questa vetrina internazionale.

Fara Gera d’Adda. Il progetto di rigenerazione dell’ ex Linificio Canapificio Nazionale approda al Mipim 2026 di Cannes, il più importante salone immobiliare d’Europa. La presentazione avverrà nel Padiglione Italia di Ice, all’interno della sezione Invest in Lombardy, con l’obiettivo di intercettare investitori interessati allo sviluppo dell’area. Un passo che, per il futuro dell’immobile di via Ponti, potrebbe rivelarsi fondamentale. Il complesso dell’ ex Linificio ha una superficie lorda di pavimento di 46.625 metri quadrati, pari a circa 15 condomini di sei piani. L’idea alla base dello studio condotto dallo studio Urban Future è quello di ridargli una seconda vita trasformandolo in un polo di servizi per la terza età.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Fara Gera dAdda

Ultime notizie su Fara Gera dAdda

