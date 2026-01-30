A Fara Gera d’Adda il teatro diventa spazio di incontro per giovani adulti con disabilità

A Fara Gera d’Adda il teatro si trasforma in un punto di ritrovo per giovani con disabilità. Dopo le attività diurne, molti di loro trovano nel teatro un modo per continuare a uscire, incontrare persone e vivere momenti di svago. La scuola e le strutture spesso finiscono, ma il desiderio di socializzare resta forte. Qui, gli spettacoli e le produzioni teatrali diventano un’occasione per stare insieme e sentirsi parte di qualcosa.

Quando terminano le attività diurne strutturate sul territorio, per molti giovani adulti con disabilità le opportunità di svago, culturali e relazionali si riducono drasticamente e il tempo rischia di svuotarsi. È da questo bisogno concreto che nasce, a Fara Gera d'Adda, il laboratorio di teatro promosso dall' Associazione di Promozione Sociale "Perché No?!", e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca. Il progetto, nato nel 2022 dall'idea di cinque mamme appassionate (Liliana Sudati, Daniela Ghezzi, Barbara Galli, Ornella Danelli e Teresa Anna Rusamolino) prende avvio nel gennaio 2023 e si sviluppa con frequenza settimanale, da ottobre a giugno, in uno spazio concesso dal Comune di Fara Gera d'Adda.

