Durante la partita tra Pisa e Torino giocata a Pasqua, si è verificato un episodio che ha attirato molte attenzioni. In quella occasione, l’allenatore del Torino ha effettuato due sostituzioni, tra cui quella di un centrocampista, suscitando sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La scelta di togliere due attaccanti ha suscitato molte discussioni, diventando oggetto di commenti e dibattiti nelle settimane successive.

Un siparietto curioso, che ha fatto e continua a far discutere. Torniamo indietro a Pasqua a quanto accaduto alla Cetilar Arena nel corso di Pisa-Torino. Precisamente, torniamo al cinquantasettesimo minuto. Con il punteggio fisso sullo 0-0, con l’intento di dare una scossa alla squadra, mister Hiljemark decide di cambiare la coppia d’attacco. Fuori Henrik Meister e Stefano Moreo. Al loro posto, dentro Felipe Loyola e Filip Stojilkovic, con lo svizzero accompagnato da Matteo Tramoni, fino a quel momento schierato a metà campo. L’uscita dal campo del numero 32, miglior marcatore stagionale della squadra, è accompagnata da un’espressione scocciata, probabilmente per la sua prestazione (non una delle migliori) e per la seconda sostituzione consecutiva, dopo quella di Como, prima dell’ora di gioco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le sostituzioni di Hiljemark: "Davvero ha tolto due attaccanti?"

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