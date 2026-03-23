C ara Ester, lo dico prima io: “Ma non dovevamo vederci più?”. E invece eccomi di nuovo qui, sì, dopo averti scritto mesi fa. Sono quella che voleva portare un po’ di colore nella vita di un uomo scuro e buio, ti ricordi? A essere sincera, la tua risposta, alla prima lettura, non mi piacque molto. Ero ancora troppo dentro quella storia, e tu mi sembrasti molto diretta, anche troppo. Poi però passarono i giorni, e nella testa continuava a ronzarmi una delle tue frasi: “Passa a chi si distrae”. Come amare (senza smarrirsi) nell’era delle relazioni liquide X E allora oggi ti scrivo proprio per dirti questo: avevi ragione tu. Per fortuna, qualche mese dopo, mi sono distratta davvero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose. La distrazione che non passa e l’amore che non sceglie

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