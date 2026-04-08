Stasera alle 21, sul palco del teatro Pandurera, l’attrice Laura Morante interpreterà le prime donne di Puccini. La serata prevede un programma dedicato alle protagoniste femminili delle opere del compositore toscano, con un accompagnamento musicale di Antonello. L’evento si inserisce in una stagione di rappresentazioni che celebrano il repertorio pucciniano, con una particolare attenzione alle figure femminili che hanno segnato le sue composizioni.

Stasera alle 21, sul palcoscenico del teatro Pandurera, Laura Morante (accompagnata da Antonello d’Onofrio al pianoforte, Davide Alogna al violino e Francesca De Blasi, soprano) porterà in scena ‘ Prime Donne ’, una lettura musicale su Giacomo Puccini con un esclusivo percorso dedicato alle donne protagoniste delle sue opere. Le opere liriche di Giacomo Puccini sono il trionfo dell’intero caleidoscopio femminile, in ognuna una diversa personalità di donna che si riverbera attraverso la trama del destino al quale il maestro e i suoi librettisti la affidano. Donne sensibili e sensuali, forti e vitali ma inesorabilmente votate al sacrificio di sé. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Prime donne di Puccini. Laura Morante sul palco

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“Uso troppo la ragione e poco l'istinto. L'istinto non mi fa mai sbagliare. La ragione quasi sempre.” Laura Morante Foto di archivio @lucabrunetti_photo #lauramorante #lucabrunettiphotography - facebook.com facebook