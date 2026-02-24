Sul palco di Sanremo la chiavarese Gianna Pratesi 105 anni | è stata tra le prime donne italiane a votare

Gianna Pratesi, 105 anni, ha fatto notizia a Sanremo perché ha partecipato al festival per ricordare il referendum del 1946, quando gli italiani decisero tra monarchia e repubblica. La donna, originaria di Chiavari, ha vissuto in prima persona quegli anni e ha portato con sé ricordi vivi di quel periodo. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha ascoltato con attenzione le sue parole. La sua storia si intreccia con un passaggio fondamentale della storia italiana.

Una chiavarese di 105 anni al Festival di Sanremo per ricordare il referendum con cui gli italiani, ottant'anni fa, hanno scelto tra monarchia e repubblica. La vita di Gianna Capaldi Pratesi attraversa oltre un secolo di storia e questa sera, sul palco dell'Ariston, dove è stata accompagnata dal figlio, si è intrecciata con la memoria collettiva del Paese. Il 16 marzo compirà 106 anni, ma l'energia è quella di sempre. Nata a Chiavari nel 1920, Gianna è stata tra gli ospiti della prima serata della 76esima edizione della kermesse, invitata dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti espressamente per celebrare il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quello che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia o repubblica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

«Viva Sanremo!»: Gianna Pratesi a 105 anni sul palco dell’Ariston nell’80esimo anniversario del primo voto alle donne – Il videoGianna Pratesi, 105 anni, ha salito il palco dell’Ariston per celebrare l’80esimo anniversario del primo voto femminile.

Chi è Gianna Pratesi, a 105 anni ospite a Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha partecipato a Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana.

Ospite d'onore l'ultracentenaria Gianna Pratesi, che nel 1946 aveva votato al referendum istituzionale. Per chi aveva espresso una preferenza "Eravamo sicuri in casa mia. Tutti di sinistra", ha detto. "Ma come ha votato, per la Repubblica o per la monarchia" - facebook.com facebook

Conti: "signora Gianna (Pratesi) io l'ho invitata qua per dare un esempio ai giovani perché quello che hanno fatto i nostri nonni 80 anni, qualcuno ha anche perso la vita, per regalarci la libertà è straordinario". "Quello" si chiama Resistenza #Sanremo x.com