Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzo

Domenica 8 marzo si terrà un evento a Firenze dedicato alla promozione dei diritti delle donne. Laura Morante prenderà parte alla manifestazione, che mira a evidenziare le discriminazioni e la violenza di genere. La manifestazione si svolgerà nella mattinata e vede la partecipazione della Regione Toscana, che rinnova il suo impegno sulla parità di genere.

Una lettura e un accompagnamento musicale del Coro Femina,in un appuntamento che unisce parole e musica a Palazzo Strozzi Sacrati Il programma prevede una lettura dell’attrice Laura Morante e un accompagnamento musicale del Coro Femina, in un appuntamento che unisce parole e musica col titolo Insieme per cambiare musica. Ad aprire l’incontro saranno i saluti del presidente Eugenio Giani, seguiti dall’intervento dell’assessora regionale alla cultura e alle pari opportunità Cristina Manetti. Fondazione Carnevale di Viareggio, si chiude l’era Marcucci: il plauso della Regione Toscana per il decennio di presidenza ‘Tolleranza zero’ di Vannacci: ecco il pacchetto sicurezza di Futuro Nazionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

