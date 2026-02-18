Europa League in tv | guida completa all' andata dei playoff Partite orari e dove vederle

L’Europa League torna in tv, con il turno di andata dei playoff che si gioca domani. La Roma affronta una sfida importante contro una squadra di alta classifica, con le partite che iniziano alle 21:00. Gli appassionati potranno seguire gli incontri su diversi canali e piattaforme streaming, tra cui Sky e DAZN. Questo turno mette in palio un passo importante verso la fase successiva, e molte squadre spingono per ottenere un risultato favorevole. Ecco la guida completa per non perdere nessuna partita.

Roma, 18 febbraio 2026 – Torna l'Europa League, con il turno di andata dei playoff che si giocherà domani. Una sola squadra italiana impegnata, il Bologna di Vincenzo Italiano, che se la vedrà con il Brann alle 18:45. Alla stessa ora, si giocheranno anche Paok – Celta Vigo, Dinamo Zagabria – Genk e Fenerbache – Nottingham Forest. Alle 21, invece, si giocheranno gli altri quattro incontri: Ludogorets – Ferencvaros, Lille – Stella Rossa, Celtic – Stoccarda e Panthinaikos – Viktoria Plzen. Nei prossimi 180 minuti, quindi, si scopriranno le squadre che raggiungeranno Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo e Roma agli ottavi di finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Conference League in tv: guida completa all'andata dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Leggi anche: Europa League in tv: guida completa alla quinta giornata. Partite, orari e dove vederle

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.