Europa League in tv | guida completa all' andata degli ottavi Partite orari e dove vederle

Domani si svolge l'andata degli ottavi di finale dell'Europa League, con le partite che si disputano in diversi stadi europei. Tra gli incontri più attesi c'è il derby italiano tra Bologna e Roma, che attirerà l'attenzione di molti tifosi. La giornata vedrà anche altre sfide, con orari e canali di trasmissione già annunciati per seguire gli incontri in diretta.

Roma, 11 marzo 2026 – L'Europa League entra nel vivo: domani si giocherà l'andata degli ottavi di finale e tutti gli occhi sono sul derby italiano tra Bologna e Roma. I playoff hanno emesso il loro verdetto: il Lille ha vinto contro la Stella Rossa e ha raggiunto l'Aston Villa agli ottavi di finale; il Panathinaikos, dopo aver superato il Viktoria Plzen, affronterà il Betis; il Ferencvaros ha sconfitto il Ludogorets e sfiderà il Braga; lo Stoccarda se la vedrà con il Porto dopo aver battuto il Celtic; il Celta Vigo ripartirà da Lione dopo aver superato il Paok; il Genk ha eliminato la Dinamo Zagabria e sfiderà il Friburgo; il Nottingham Forest il Midtjylland (dopo aver sconfitto il Fenerbache ) e il Bologna la Roma, dopo aver avuto la meglio sul Brann. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

