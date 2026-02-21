Germani Brescia - Olimpia Milano | le pagelle dei biancoblù dopo la sfida

Da mondosport24.com 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Germani Brescia ha perso contro Olimpia Milano a causa di una prestazione sottotono dei suoi principali giocatori. Durante la semifinale di Coppa Italia, molte delle azioni offensive si sono fermate per errori di mira e difese troppo leggere. La squadra ha faticato a trovare ritmo e continuità, soprattutto nel secondo tempo. La mancanza di lucidità sotto canestro ha pesato sulla possibilità di reagire. I biancoblù cercano ora di migliorare le prossime uscite.

Prestazioni dei principali giocatori della Germani nella semifinale di Coppa Italia contro l’Olimpia Milano. L’analisi individua momenti di incisività offensiva, intensità difensiva e contributi determinanti in chiave collettiva, con letture puntuali sui singoli protagonisti. Massinburg firma una partita molto positiva, con una valutazione complessiva di 30 e una prova offensiva brillante: 28 punti messi a referto, 610 dal campo e 1112 ai liberi. L’apporto difensivo è altrettanto rilevante, con una presenza continua che si traduce in 7 falli subiti. Della Valle carica l’attacco di Brescia, totalizzando 29 punti e guidando le soluzioni offensive per 35 minuti sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

LIVE Brescia-Olimpia Milano 52-49, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: la Germani rimane avanti di tre lunghezze dopo 20?Brescia ha mantenuto il vantaggio di tre punti contro Milano nel primo tempo della partita di Coppa Italia basket 2026, grazie a un canestro decisivo negli ultimi secondi.

Diretta testuale: Germani Brescia contro Olimpia MilanoGermani Brescia ha affrontato Olimpia Milano in una semifinale di Coppa Italia, a causa di una partita molto attesa tra due club storici.

