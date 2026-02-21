Germani Brescia - Olimpia Milano | le pagelle dei biancoblù dopo la sfida

Germani Brescia ha perso contro Olimpia Milano a causa di una prestazione sottotono dei suoi principali giocatori. Durante la semifinale di Coppa Italia, molte delle azioni offensive si sono fermate per errori di mira e difese troppo leggere. La squadra ha faticato a trovare ritmo e continuità, soprattutto nel secondo tempo. La mancanza di lucidità sotto canestro ha pesato sulla possibilità di reagire. I biancoblù cercano ora di migliorare le prossime uscite.

Prestazioni dei principali giocatori della Germani nella semifinale di Coppa Italia contro l'Olimpia Milano. L'analisi individua momenti di incisività offensiva, intensità difensiva e contributi determinanti in chiave collettiva, con letture puntuali sui singoli protagonisti. Massinburg firma una partita molto positiva, con una valutazione complessiva di 30 e una prova offensiva brillante: 28 punti messi a referto, 610 dal campo e 1112 ai liberi. L'apporto difensivo è altrettanto rilevante, con una presenza continua che si traduce in 7 falli subiti. Della Valle carica l'attacco di Brescia, totalizzando 29 punti e guidando le soluzioni offensive per 35 minuti sul terreno di gioco.