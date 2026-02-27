Bianca Balti parla della malattia | Ho una mutazione genetica ce l’hanno anche le mie figlie

Bianca Balti ha condiviso di avere una mutazione genetica che coinvolge anche le sue figlie. La modella è salita sul palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio 2026, tornando in pubblico dopo aver annunciato la diagnosi. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sulla condizione che le interessa e sulla presenza di questa mutazione anche tra le sue figlie.

Il ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 segna un momento carico di significato personale e pubblico. Ospite del Sanremo 2026, la top model ha parlato in conferenza stampa del percorso affrontato nell’ultimo anno, segnato dalla diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e dalle successive terapie. “Today sono molto più tranquilla”, ha spiegato, sottolineando come il tempo e il percorso di cura abbiano contribuito a una nuova consapevolezza. Balti ha raccontato di aver dovuto affrontare un vero e proprio processo di elaborazione del lutto legato alla sua vita precedente alla malattia, descrivendo la trasformazione personale come la perdita di una versione di sé “spensierata”, segnata oggi anche da una cicatrice fisica e simbolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Chi mi ha aiutata Sto superando questo momento grazie alla comunità di donne accanto a me. Comunità e sorellanza sono le parole chiave per superare la malattia". Così Bianca Balti in conferenza stampa al Festival di Sanremo, nel giorno del suo ritorno a - facebook.com facebook

“Quest’anno sento la responsabilità di tutte le persone che mi hanno spiegato cosa significava per loro la mia partecipazione dell’anno scorso. Sono qui per tutte le persone che hanno vissuto un tumore, o più in generale la malattia”. Così Bianca Balti in confe x.com