Bianca Balti parla della malattia | Ho una mutazione genetica ce l’hanno anche le mie figlie

Da thesocialpost.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Balti ha condiviso di avere una mutazione genetica che coinvolge anche le sue figlie. La modella è salita sul palco dell’Ariston venerdì 27 febbraio 2026, tornando in pubblico dopo aver annunciato la diagnosi. La sua testimonianza ha attirato l’attenzione sulla condizione che le interessa e sulla presenza di questa mutazione anche tra le sue figlie.

Il ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 segna un momento carico di significato personale e pubblico. Ospite del Sanremo 2026, la top model ha parlato in conferenza stampa del percorso affrontato nell’ultimo anno, segnato dalla diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio e dalle successive terapie. “Today sono molto più tranquilla”, ha spiegato, sottolineando come il tempo e il percorso di cura abbiano contribuito a una nuova consapevolezza. Balti ha raccontato di aver dovuto affrontare un vero e proprio processo di elaborazione del lutto legato alla sua vita precedente alla malattia, descrivendo la trasformazione personale come la perdita di una versione di sé “spensierata”, segnata oggi anche da una cicatrice fisica e simbolica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

bianca balti parla della malattia ho una mutazione genetica ce l8217hanno anche le mie figlie
© Thesocialpost.it - Bianca Balti parla della malattia: “Ho una mutazione genetica, ce l’hanno anche le mie figlie”

Bianca Balti in conferenza a Sanremo: “Ho una mutazione genetica che potrebbero avere anche le mie figlie”Bianca Balti in conferenza stampa a Sanremo 2026, prima della quarta serata, racconta il periodo buio da cui sta uscendo, dopo la malattia.

La carriera e la droga, la malattia e le figlie: tutto su Bianca Balti, ospite della quarta serata di SanremoUn anno dopo, la modella torna sul palco dell’Ariston: dagli esordi nella moda alla vita difficile per le droghe e il tumore, il profilo dell’ospite...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Bianca Balti torna sul palco del festival di Sanremo con tutta la sua verità (che non ha bisogno di spiegazioni); Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo, Morgan: Non salirò sul palco nella serata cover.

bianca balti parla della''Ho dovuto elaborare un lutto'': Bianca Balti alla conferenza stampa di Sanremo 2026 svela come sta''Ho dovuto elaborare un lutto'': Bianca Balti alla conferenza stampa di Sanremo 2026 svela come sta ora e come si sente ... gossip.it

bianca balti parla dellaBianca Balti parla della malattia: Ho una mutazione genetica, ce l’hanno anche le mie figlieIl ritorno di Bianca Balti sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 27 febbraio 2026 segna un momento carico di significato personale e pubblico. Ospite ... thesocialpost.it

Digita per trovare news e video correlati.