Cos’è la mutazione genetica di cui ha parlato Bianca Balti a Sanremo | Potrebbero averla le mie figlie

Durante la conferenza stampa della serata duetti del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti ha parlato di una mutazione genetica di cui potrebbe aver trasmissione alle sue figlie. La modella ha condiviso di essere portatrice di questa condizione, senza approfondire cause o dettagli medici, limitandosi a sottolineare il rischio di trasmetterla alle proprie figlie.

Nella conferenza stampa della serata duetti del Festival di Sanremo 2026, Bianca Balti è tornata a parlare con rara sincerità della malattia che ha segnato la sua vita: “Ho una mutazione genetica che potrei trasmettere alle mie figlie. Dovranno fare dei test”. Balti si riferisce alla mutazione a carico del gene BRCA1, la stessa che è stata associata alla sua diagnosi di cancro ovarico al terzo stadio, ricevuta nel 2024 e seguita da un ciclo di chemioterapia conclusosi nel gennaio 2025. I geni BRCA1 e BRCA2 svolgono un compito fondamentale nell’organismo: riparano i danni al DNA e garantiscono che le cellule si riproducano in modo corretto. Quando uno di questi geni presenta un’alterazione — anche in una sola delle due copie, questo meccanismo di controllo viene compromesso, aprendo la strada a una proliferazione cellulare anomala. 🔗 Leggi su Cultweb.it

