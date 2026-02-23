Nicoletti apre subito le danze poi le perle di Damiani e D’Uffizi Continua la rincorsa al Ravenna
Nicoletti ha segnato il primo gol, favorendo la vittoria della sua squadra, che ha aperto le marcature grazie a un’azione rapida. Successivamente, Damiani e D’Uffizi hanno aggiunto altre reti, rafforzando la posizione della squadra in classifica. La partita ha visto una buona prestazione offensiva, con continui tentativi di mettere pressione agli avversari. La squadra ora punta a consolidare il risultato nelle prossime partite, mentre prosegue la corsa verso la vetta.
1 ASCOLI 3 (4-2-3-1): Saracco; Leo, Sapola, Piana, Cerretti; Faggi, Emmanuello (dal 9’ s.t. Caponi); Vitali, Raychev (dal 9’ s.t. Mbambi), Nabian (dall’8’ s.t. Kabashi); Buffon (dal 1’ s.t. Yeboah). Panchina: Biagini, Strada, Giacomelli, Manfredonia, Paolieri, Petrelli, Lugano, Wagner, Beghetto, Fancelli. All. Braglia. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Pagliai, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (dal 31’ s.t. Ndoj), Damiani (dal 40’ s.t. Bando); Galuppini (dal 40’ s.t. Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 31’ s.t. Ovisazch); Chakir. Panchina: Brzan, Barosi, Corazza, Menna, Alagna, Palazzino, Rizzo. All. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
D’Uffizi non tradisce mai. Nicoletti da ’Telegatto’Le partite analizzate mostrano come anche i dettagli possano influenzare l’andamento generale.
Il Gran Ballo a tema Bridgerton apre le danze al Carnevale di Venezia e incanta Piazza San MarcoQuesta mattina Piazza San Marco si è riempita di musica, luci e colori.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Comune di Matera, si apre formalmente la crisi politica: il Sindaco senza maggioranza in Consiglio; Cannabis sativa e azione antitumorale, il parere di Ferdinando Nicoletti; Comune di Matera, si apre la crisi: Toto e Cerrone lasciano la maggioranza; Regione Liguria, apre la finestra per il rimborso degli asili nidi.
14 CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE COMUNE DI MATERA: SINDACO NICOLETTI SENZA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO, SI APRE FORMALMENTE CRISI POLITICA” https://www.sassilive.it/cronaca/politica/14-consiglieri-di-opposizione-comune-di-matera-si - facebook.com facebook