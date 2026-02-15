Hermann Broch sospese nel nulla storie evocative di archetipi eterni

Hermann Broch ha scritto storie che sembrano sospese nel vuoto, ispirate da archetipi senza tempo. La sua scrittura riflette una lotta tra il passato e il presente, spesso rappresentata attraverso personaggi che affrontano situazioni di crisi profonda. In un’epoca in cui la narrativa si confrontava con le tensioni della modernità, Broch ha trovato nel simbolismo e nei miti universali uno strumento per esplorare l’interiorità umana. La sua opera si distingue per un uso intenso di immagini e temi che sembrano usciti da un sogno, come se le storie si dissolvessero nel nulla, lasciando solo tracce di un passato eterno

La tirannia che l’Ulisse di Joyce ha esercitato sull’immaginario dell’ultima fase del modernismo classico si vede bene nella rapida parabola evolutiva della scrittura di Hermann Broch, il quale – ispirato,. il manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it Hermann Broch incontra la sua voce L'articolo esplora come Hermann Broch, attraverso la riproposizione di un classico del modernismo europeo, si opponga alla frenesia della comunicazione moderna. Scomparsi e mai trovati. Chi sono i baresi svaniti nel nulla e le loro storie Molti baresi sono scomparsi nel nulla, lasciando dietro di sé storie di mistero e dolore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Hermann Broch, sospese nel nulla, storie evocative di archetipi eterni. LA MORTE DI VIRGILIO di Hermann Broch – traduzione di Aurelio Ciacchi. Feltrinelli 2016 facebook