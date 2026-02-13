Messina tempesta di maestrale devasta il mercato | danni e polemiche sulla preparazione urbana alla crisi climatica

Messina nel vortice: tempesta di maestrale devasta il mercato e accende le polemiche sulla resilienza urbana. La mattina del 13 febbraio 2026, un’intensa tempesta di maestrale ha sferzato il centro della città, con raffiche che hanno superato i 100 kmh e causato ingenti danni alle bancarelle e alle strutture del mercato. La forte perturbazione, attribuita a una saccatura atlantica, ha colpito un’area già fragile a causa di una cattiva pianificazione urbana e di scarse misure di prevenzione alle emergenze climatiche. Un dettaglio che distingue questa tempesta da altre simili degli

La crisi climatica sta portando a un aumento dei danni e a un ridimensionamento delle coperture assicurative.

La crisi climatica continua a colpire l’Italia, con la Sicilia tra le regioni più esposte.

