Le Borse petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono Piazza Affari vola in avvio | la tregua riaccende l’euforia globale

Le Borse, il prezzo del petrolio e del gas sono diminuiti significativamente nelle ultime ore, mentre Piazza Affari ha aperto con un balzo in avanti. Le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo a un cessate il fuoco in Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz hanno provocato una reazione immediata sui mercati mondiali, portando a un aumento dell’ottimismo tra gli investitori.

Le parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Il petrolio affonda fino al -18%, crolla anche il prezzo del gas (-19%) mentre le Borse asiatiche e i future americani registrano rialzi significativi. Avvio in netto rialzo anche per tutte le borse europee, Milano inclusa. 09:10 – Borse europee in forte rialzo dopo la tregua tra Usa e Iran Le principali Borse europee aprono in deciso territorio positivo, spinte dall’euforia dei mercati per l’accordo di tregua tra Stati Uniti e Iran che prevede un cessate il fuoco di 14 giorni durante i negoziati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le Borse, petrolio e gas in netto calo e i mercati corrono, Piazza Affari vola in avvio: la tregua riaccende l’euforia globale Le Borse, petrolio crolla e mercati corrono: la tregua riaccende l’euforia globaleLe parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Leggi anche: Fine guerra in Iran, i mercati ci credono: petrolio e gas in calo. Piazza Affari sale del 3,1 %, spread in discesa Temi più discussi: Mercati europei in rosso con crisi in Medio Oriente lontana da soluzione e impennata petrolio; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,2%. In rosso Stm e Mps, il petrolio Wti sale del 10%; Piazza Affari corre con energia e utility, ma BFF Bank crolla, Milano tra rally e scosse improvvise; Borse 30 marzo tutte in rialzo in Europa e in America. La Ferrari brilla a Piazza Affari. Tregua in Iran, sospiro di sollievo per i mercati: vola l’Europa, Piazza Affari in netto rialzo. Crollano gas e petrolio. E lo spread…Guerra Iran-Usa, le Borse europee rialzano la testa dopo l’annuncio di una tregua di due settimane ... affaritaliani.it Piazza Affari parte forte (come tutte le borse europee), effetto tregua sui mercatiL’apertura dei principali listini del Vecchio Continente mostra un clima di sollievo, con MIlano tra le migliori performance grazie alla riduzione del rischio geopolitico ... lasicilia.it Samsung vede nel primo trimestre utile in aumento di otto volte grazie alla forte domanda di chip AI. Ne beneficia anche Stm a Piazza Affari x.com Apertura in ribasso a Piazza Affari e al momento perde oltre il 5% il titolo di Leonardo, dopo i rumors sulla decisione della premier Giorgia Meloni di cambiare l'amministratore delegato della società dell'aerospazio e difesa che ha stabilimenti in Liguria - facebook.com facebook