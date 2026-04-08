Le Borse petrolio crolla e mercati corrono | la tregua riaccende l’euforia globale

Le borse sono balzate e il prezzo del petrolio ha subito un forte calo dopo le dichiarazioni di un ex presidente riguardo a un cessate il fuoco in Iran e alla riapertura dello Stretto di Hormuz. Le parole, pronunciate recentemente, hanno provocato una reazione rapida sui mercati finanziari di tutto il mondo, con gli investitori che hanno reagito positivamente alle notizie sulla possibile riduzione delle tensioni nella regione.

Le parole di Donald Trump sul cessate il fuoco in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz innescano una reazione immediata dei mercati globali. Il petrolio affonda fino al -18%, mentre le Borse asiatiche e i future americani registrano rialzi significativi. Gli investitori leggono la tregua come un allentamento del rischio geopolitico, ma restano interrogativi sul futuro controllo di Hormuz e sulle condizioni imposte da Teheran. Il dollaro scivola, le criptovalute salgono, mentre si ridisegnano in poche ore gli equilibri energetici e finanziari globali. La giornata si apre con una brusca inversione rispetto alle tensioni delle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Le Borse, petrolio crolla e mercati corrono: la tregua riaccende l’euforia globale Leggi anche: Le Borse rimbalzano sull’ipotesi di una guerra breve: cala la tensione sui mercati ma restano i rischi legati a petrolio e inflazione globale Borse in rialzo dopo Trump: petrolio giù, spread crolla e mercati volanoRoma - Le parole del presidente americano cambiano il sentiment globale: Europa positiva, energia in calo e metalli preziosi in crescita mentre si... Temi più discussi: La mossa di Donald fa crollare il prezzo del petrolio. Lo sprint delle Borse; Borsa, verso avvio in forte rialzo per l’Europa: +5% i future su Euro Stoxx; Il petrolio crolla, Borse in rialzo: l’effetto della tregua; Iran e la tregua di 2 settimane, prezzo petrolio crolla con riapertura Stretto di Hormuz. Effetto tregua. Il petrolio crolla, le borse volanoForte crescita per i mercati azionari in Asia, positivi i futures su Europa e Stati Uniti. Tornano gli acquisti sull'oro e i metalli preziosi ... huffingtonpost.it Guerra Usa-Iran, diretta Borse e mercati: Europa verso avvio in rialzo, crollano petrolio e gas (-20%). Spread scende a 73 puntiCrolla il prezzo del gas in avvio con l'accordo tra Usa e Iran per una tregua di due settimane, condizionato alla riapertura dello Stretto di Hormuz. I contratti Ttf ad Amsterdam, mercato di ... ilgazzettino.it Crollo del petrolio e rialzo delle borse: gli effetti della tregua in #Iran x.com Borse asiatiche al galoppo, le due settimane di tregua nella nuova guerra del Golfo fanno sperare nella preparazione di un accordo duraturo. L’Iran invia una proposta in 10 punti - facebook.com facebook