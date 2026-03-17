Oggi pomeriggio a Radio si è discusso dello sciopero dei tifosi della Lazio, che hanno deciso di disertare le ultime quattro partite casalinghe del campionato. Di Giovambattista ha espresso il suo punto di vista, affermando che tornare allo stadio potrebbe aiutare la squadra e la società, mentre ha criticato i tifosi che stanno indebolendo il club. La decisione dei supporter è stata presa dopo aver riempito lo stadio contro il Milan.

Oggi pomeriggio a Radio a Radio si è parlato anche dello sciopero dei tifosi della Lazio, che dopo aver riempito lo stadio in occasione della partita contro il Milan, hanno deciso con un comunicato emesso la scorsa settimana, di disertare le ultime quattro partite casalinghe del campionato. A riguardo è stato molto critico il direttore . L'articolo Tifosi Lazio, Di Giovambattista: “Io tornerei allo stadio, creano un problema alla squadra ed economico alla società. Stanno indebolendo.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Lazio, Di Giovambattista: “Se per miracolo la previsione nefasta non si avvera, i tifosi che creano questo clima, non avranno diritto a. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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