Maignan tiene in vita il Milan Allegri avverte | Il rinnovo è un problema della società I giocatori da 100 milioni devono stare qui

Il Milan si mantiene in corsa per lo scudetto grazie alla vittoria 3-1 a Como, con Maignan protagonista tra i pali. La doppietta di Rabiot e le parate decisive del portiere francese hanno permesso ai rossoneri di ottenere i punti necessari. Allegri sottolinea che il rinnovo dei giocatori top rimane una questione della società, mentre il match evidenzia l'importanza di Maignan nel mantenere vive le speranze della squadra.

Il Milan vince 3-1 in rimonta a Como e resta in scia all’ Inter capolista. Al Sinigaglia la squadra di Fabregas domina il primo tempo e buona parte della ripresa, ma a tenere in vita Max Allegri e il campionato ci pensano una doppietta di Rabiot – prestazione sontuosa, si è anche procurato il rigore trasformato da Nkunku – e le parate straordinarie di Mike Maignan, fondamentale in almeno 3-4 occasioni. Non è una novità: il portiere francese oggi è un fattore decisivo e ci sono per buona parte i suoi guanti sui 43 punti collezionati fin qui dai rossoneri, che restano a -3 dall’ Inter capolista, ancora in piena lotta per lo scudetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

