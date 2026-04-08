Lavoro nuovi contratti ancora in calo a Piacenza | ad aprile 2mila 240 meno 210 rispetto al 2025
A Piacenza, il numero di nuovi contratti sottoscritti nel mese di aprile si attesta a 2.240, con una diminuzione di 210 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La riduzione dei nuovi contratti si mantiene elevata anche in questo mese, confermando una tendenza di calo nel mercato del lavoro locale.
Anche nel mese di aprile resta alta la flessione dei nuovi contratti previsti dalle imprese piacentine. Le attivazioni, infatti, si attesteranno a 2.420 unità, segnando un calo dell’8% (corrispondente a 210 in meno) rispetto allo stesso periodo del 2025. Ne parlano le analisi dell’Ufficio Studi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Nuovi contratti di lavoro ancora in calo nel Piacentino: ad aprile 2mila 240, meno 210 rispetto al 2025Anche nel mese di aprile resta alta la flessione dei nuovi contratti previsti dalle imprese piacentine.
Lavoro, ulteriore calo dei nuovi contratti: a febbraio circa 2mila 300 nel Piacentino, 140 in meno rispetto al 2025Una tendenza già negativa che appare poi destinata a peggiorare nel corso del trimestre febbraio-aprile dell’anno in corso: il punto della Camera di...
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