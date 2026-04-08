Con l’arrivo della primavera, il comune di Montefortino si prepara a utilizzare un finanziamento importante per interventi di sistemazione delle strade. I lavori coinvolgeranno diverse frazioni e zone con un alto potenziale turistico, migliorando le infrastrutture locali. Contestualmente, si stanno organizzando le attività teatrali per la stagione in arrivo, con programmi e spettacoli previsti nel centro culturale del paese.

La primavera porta nel comune montano di Montefortino un corposo finanziamento destinato alla sistemazione di numerose strade, che interesseranno anche le frazioni e aree di valore turistico. In questi giorni c’è molta animosità nel comune di Montefortino, poche settimane fa è stato inaugurato il ristrutturato Teatro ‘Sibilla’, recentemente è stato annunciato l’intervento agli spogliatori dell’impianto sportivo polivalente, e adesso l’Amministrazione guarda alla sistemazione delle strade, con un finanziamento complessivo di circa 1.600.000 euro. "Una serie di interventi che riguarderanno le strade di tutto il territorio – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni – che avranno una triplice funzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavori in Transpolesana e sulle strade della provincia: le modifiche alla viabilitàDalla prossima settimana, lungo la strada statale 434, prenderanno il via una serie di interventi di manutenzione della segnaletica stradale.

Sorrento si rifà il look: i lavori in programma (tra strade e illuminazione) per la stagione turisticaSorrento si prepara alla stagione turistica con lavori su strade, scuole e illuminazione pubblica.

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Temi più discussi: Al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade in via degli Ippocastani e in località Poggente; ITALGAS, LAVORI DI SCAVO SU ALCUNE VIA MILANO E STRADE ATTIGUE PARTIRE DAL 01.04.2026: modifiche alla viabilità; Lavori sulle strade e teatro: ci si prepara alla stagione; Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle strade.

San Colombano Certenoli, frana tra Aveggio e Castelletti: via ai lavori sulla comunaleL’amministrazione comunale, in accordo con la ditta esecutrice dei lavori, ha preferito posticiparli a subito dopo Pasqua ... ilsecoloxix.it

Sansepolcro, al via i lavori di manutenzione straordinaria delle strade nel capoluogo e nelle frazioniPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare ... arezzonotizie.it

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In #FiPiLi, per lavori di manutenzione dei sensori del sistema di monitoraggio traffico sulle strade regionali dal #13aprile al #24aprile in orario 22-6: - senso unico alternato sulla rampa di uscita nel tratto a doppio senso di circolazione dello svincolo di Empol x.com