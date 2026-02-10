Sorrento si rifà il look | i lavori in programma tra strade e illuminazione per la stagione turistica

Sorrento si mette al lavoro per la stagione turistica. Da oggi, via Rota viene rifatta: asfaltatura, controlli su caditoie e chiusini, e lavori per rendere più sicura la strada. Gli interventi continuano in tutta la città, puntando a migliorare strade e illuminazione pubblica prima dell’arrivo dei turisti.

Sorrento si prepara alla stagione turistica con lavori su strade, scuole e illuminazione pubblica. Da oggi sono partiti gli interventi in via Rota, con rifacimento del manto stradale, ispezione di caditoie e chiusini e opere per migliorare la sicurezza della circolazione.Fino al 19 febbraio è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

