Mercato straordinario a Marina di Pisa | le modifiche al traffico

Domenica 1° marzo si terrà un mercato straordinario sul lungomare di Marina di Pisa, organizzato da Confesercenti. Per garantire il regolare svolgimento dell’evento, sono state adottate variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nella zona interessata. Le modifiche resteranno in vigore per tutta la giornata, influenzando la viabilità abituale dei residenti e dei visitatori.

Per consentire lo svolgimento del mercato straordinario organizzato da Confesercenti, in programma domenica 1° marzo sul lungomare di Marina di Pisa, sono state disposte modifiche temporanee al traffico e alla sosta. Dalle ore 07.00 alle ore 21.00 di domenica 1° marzo, via della Repubblica Pisana, piazza Sardegna lato mare, via Padre Agostino da Montefeltro e piazza Baleari, braccetto lato sud (tratto compreso tra via Minorca e via della Repubblica Pisana) rimarranno chiuse al traffico veicolare e sarà istituito divieto di sosta con rimozione coatta. In piazza Baleari, braccetto lato sud, il transito e la sosta saranno consentiti solo ai ciclomotori e motocicli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

