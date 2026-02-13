Lavori alle strade provinciali | Al via i cantieri per l’intervalliva

Al via i lavori alle strade provinciali di Corridonia, con l’apertura dei cantieri per l’intervalliva che collega le frazioni di Santa Croce e Passo di Treia. L’intervento, avviato questa settimana, mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, dopo mesi di attese da parte degli abitanti e delle attività locali. La Provincia di Macerata ha stanziato circa 300 mila euro per questo intervento, che prevede la sistemazione del manto stradale e l’installazione di nuove segnaletiche. La scelta di intervenire in questa zona nasce dalle numerose segnalazioni di crepe e dissesti accumulatisi

Strade provinciali sotto la lente di ingrandimento da parte dell'amministrazione comunale di Corridonia, che sta attenzionando alcune opere di rifacimento in sinergia con la Provincia di Macerata. "Completata l'asfaltatura della strada provinciale 34, all'altezza di via Fonte Orsola nel tratto antistante l'ippodromo – ha annunciato la sindaca Giampaoli –. È stato installato anche un impianto semaforico a richiesta, per la sicurezza dei pedoni e moderare la velocità dei veicoli. Il secondo stralcio dovrebbe iniziare non appena le condizioni meteo lo permetteranno e sarà eseguito con Italgas, che interverrà sul tratto interessato nei mesi scorsi dall'ammodernamento della rete in via Sant'Anna e in via Santa Maria.