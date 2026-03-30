Strade provinciali danneggiate e potabilizzazione della diga di Campolattaro | incontro in Prefettura

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro presso la Prefettura di Benevento per discutere dello stato delle strade provinciali danneggiate dal passaggio di mezzi pesanti durante i lavori per il progetto ferroviario Napoli-Bari. Tra i temi affrontati anche la potabilizzazione della diga di Campolattaro, con rappresentanti delle istituzioni locali e tecnici coinvolti nelle operazioni. La riunione si è concentrata sulle problematiche evidenziate e sulle possibili soluzioni da adottare.

Riunione di lavoro presso la Prefettura di Benevento sulla vicenda delle Strade provinciali danneggiate dal passaggio dei mezzi pesanti impegnati nel Cantiere dei lavori per l’Alta Velocità Alta Capacità ferroviaria dell’Itinerario Napoli-Bari. L’incontro, ha comunicato il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, ha avuto un esito positivo tanto che si prefigurano scenari di ristrutturazionericostruzione di tutta la viabilità provinciale, pari ad oltre 130 chilometri lineari, danneggiate dai lavori in corso dell’Alta Velocità dai confini provinciali di Caserta e a quelli Avellino. E’ in corso da tempo, com’è noto, grazie al... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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