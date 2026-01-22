Si rompe tronco idrico Zapponeta resta senz' acqua | c' è un' autobotte per le prime necessità

A Zapponeta, a causa di una rottura di un tronco idrico, il servizio di acqua potabile è temporaneamente interrotto. Per garantire le esigenze essenziali, è stata predisposta un’autobotte che distribuisce acqua alle abitazioni. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno lavorando per riparare il guasto e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

A causa di una rottura improvvisa di un tronco idrico a servizio dell'abitato di Zapponeta, i tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un delicato intervento di riparazione che proseguirà per tutta la giornata. Per consentire i lavori, è stato necessario sospendere temporaneamente la.

