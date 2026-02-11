Due settimane di lavori alla rete idrica in centro | Sospensione dell' erogazione dell' acqua

A Ferrara, i lavori in centro sono partiti. Per due settimane, i tecnici di Hera sospenderanno l’erogazione dell’acqua in Piazza Travaglio. Sono in corso interventi sul sottosuolo, parte di un progetto di riqualificazione promosso dal Comune. La zona resterà senza acqua durante i lavori, che sono stati annunciati e stanno creando qualche disagio tra i residenti e commercianti.

Entrano nel vivo i lavori di Piazza Travaglio. In tal senso, i tecnici di Hera saranno impegnati, per circa due settimane, nel rinnovo dei sottoservizi della zona, nell’ambito del progetto di riqualificazione avviato dal Comune di Ferrara.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIn particolare.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Piazza Travaglio Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagli Per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, la società Cadf ha annunciato la sospensione dell'erogazione di acqua potabile prevista per martedì 16. Lavori sulla rete idrica, stop di 10 ore all'erogazione dell'acqua nell'abitato di San Marco in Lamis Acquedotto Pugliese ha comunicato un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'acqua di 10 ore nell'abitato di San Marco in Lamis, nel Foggiano. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piazza Travaglio Argomenti discussi: Perché a Milano ci sono annunci da 180 mila euro per un affitto di due settimane (mentre la metà delle case è ancora vuota); Bellaria, in via Teano due settimane di lavori di potenziamento per la fibra ottica; Bellaria, in via Teano due settimane di lavori di potenziamento per la fibra ottica; Lavori all'arco di Cristo Re, interdetto per due settimane un tratto di via Principe Umberto. Lavori all'arco di Cristo Re, interdetto per due settimane un tratto di via Principe UmbertoI provvedimenti entreranno saranno in vigore da mercoledì 11 sino a martedì 24 febbraio. Elaborata una viabilità alternativa ... lasicilia.it Strade, è risiko dei cantieri: rampa Zara, prima fase ok. Settimane di lavori e cantieri, le vie Roma e dei Velini i nodi principaliMACERATA - Una primavera nel segno delle manutenzioni stradali e lavori che interessano sia il centro storico del capoluogo che i quartieri. La mappa prevista dal Comune ha ... corriereadriatico.it I nuovi annunci del conduttore a due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo - facebook.com facebook Alex Manna, il diciannovenne indagato per l'omicidio della diciasettenne Zoe Trinchero, avrebbe pianto sul corpo della giovane per ingannare gli amici con i quali la stava cercando. Inoltre, due settimane prima, avrebbe già tentato un approccio con la ragazz x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.