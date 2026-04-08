A Bergamo, al Teatro Donizetti, dal 11 al 19 aprile, si terrà la rappresentazione teatrale

Gabriele Lavia e Federica Di Martino saranno i protagonisti di Lungo viaggio verso la notte, in programma al Teatro Donizetti di Bergamo dall’11 al 19 aprile. Lo spettacolo, diretto dallo stesso Lavia, rappresenta un pilastro della drammaturgia statunitense del ventesimo secolo. Il programma della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti prosegue la sua offerta dopo l’esperienza con la compagnia Stivalaccio Teatro e il loro Arlecchino muto per spavento. La nuova proposta si sposta verso i classici americani, portando in scena l’opera di Eugene O’Neill. L’evento vedrà l’impegno di un cast composto da Lavia e Di Martino, affiancati da Beatrice Ceccherini, Ian Gualdani e Jacopo Venturiero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavia e Di Martino al Donizetti: il dramma di O’Neill a Bergamo

“Lungo viaggio verso la notte”, al Donizetti in scena Gabriele Lavia e Federica Di MartinoDopo il tuffo nella commedia dell’arte con Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro, la Stagione di Prosa 2025-2026 della...

Gabriele Lavia dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill al Teatro ChiesaSembra davvero una prigione, quella che costringe la famiglia Tyrone, una “famigliaccia” – così la definisce il regista: è ben visibile una...

Si parla di: Gabriele Lavia a teatro con il capolavoro di O’Neill e al cinema (da doppiatore) con il Diavolo veste Prada 2: Un film con atmosfere di malinconia cechoviana.

Lungo viaggio verso la notte, al Donizetti in scena Gabriele Lavia e Federica Di MartinoDopo il tuffo nella commedia dell’arte con Arlecchino muto per spavento della compagnia Stivalaccio Teatro, la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti apre, nella sua varietà di ... bergamonews.it

Gabriele Lavia a teatro con il capolavoro di O’Neill e al cinema (da doppiatore) con il Diavolo veste Prada 2: «Un film con atmosfere di malinconia cechoviana»Il regista, 83 anni, torna al Teatro Donizetti di Bergamo con 8 repliche, dall'11 aprile. Nel cast anche la moglie Federica Di Martino: «Mary è la vera protagonista dell’opera, sono convinto che quest ... bergamo.corriere.it