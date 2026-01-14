Gabriele Lavia dirige e interpreta Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill al Teatro Chiesa

Dal 16 al 18 gennaio, il Teatro Ivo Chiesa ospita Gabriele Lavia, attore e regista di rilievo nel panorama teatrale italiano, che dirige e interpreta “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a un classico della drammaturgia americana interpretato da una figura di grande esperienza e sensibilità artistica.

Il Teatro Ivo Chiesa ospita un grande della scena italiana come Gabriele Lavia, attore e regista in "Lungo viaggio verso la notte" di Eugene O'Neill da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. Sembra davvero una prigione, quella che costringe la famiglia Tyrone, una "famigliaccia" – così la definisce il.

«Un vero attore, a teatro, è nudo, senza corazze sociali o ideologiche. Deve essere soltanto un uomo davanti a un pubblico. Ogni identificazione rischia di essere un’esibizione». Parola di Gabriele Lavia, una vita trascorsa sul palcoscenico, diretto da grandi re facebook

