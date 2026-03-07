A causa della guerra tra Stati Uniti e Iran, i prezzi dei voli sono aumentati oltre il 30 per cento. In un solo giorno, il costo del biglietto tra Singapore e Milano è salito da 254 a 1.876 euro. La chiusura dello spazio aereo mediorientale e dello Stretto di Hormuz ha causato questa impennata dei prezzi dei biglietti aerei.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, con la chiusura dello spazio aereo mediorientale e dello Stretto di Hormuz, ha innescato un’impennata senza precedenti dei prezzi dei biglietti aerei sulle rotte tra Europa e Asia, con rincari immediati fino a oltre il 900% su alcune tratte e un rischio concreto di aumenti strutturali fino al 20 30% anche per il medio periodo, inclusi i collegamenti da e per l’Italia. LA PARALISI La guerra in Iran ha di fatto paralizzato per giorni i grandi hub del Golfo – Dubai, Doha, Abu Dhabi – trasformando quello che era il principale “ponte” tra Europa e Asia in un collo di bottiglia. La chiusura dello spazio aereo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voli più cari del 30% con la guerra. Singapore-Milano da 254 a 1.876 euro in un giorno

Guerra in Iran, il caos voli è costato più di 2 miliardi di euro alle compagnie aereeTra gli effetti farfalla della guerra aperta tra Iran e Usa-Israele c’è anche il caos dei voli italiani ed europei da e per il Medio Oriente.

Guerra in Iran, cancellati già oltre 12.300 voli: è la più grande interruzione del trasporto aereo dai tempi del CovidSi tratta della più grande interruzione mondiale del trasporto aereo dai tempi della pandemia di Covid.