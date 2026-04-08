Durante un concerto a Madrid, una cantante ha interrotto lo spettacolo a causa di un fan che si trovava in stato di ebbrezza. La cantante si è rivolta al pubblico senza esitazioni, parlando direttamente con il fan coinvolto. L’episodio è stato ripreso in un video che circola online, mostrando come l’artista abbia gestito la situazione in modo diretto e deciso. La performance è proseguita dopo l’intervento, senza ulteriori incidenti.

Che Laura Pausini non si tiri indietro davanti a una situazione “complicata” è risaputo. L’ultima, in ordine di tempo, quella avvenuta qualche giorno fa a Madrid durante una delle tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 20262027. La serata, che ha segnato l’ultimo sold out dopo una serie di date tutte esaurite in Spagna, è stata caratterizzata da un episodio che è diventato rapidamente virale sui social network. Durante l’esibizione, la cantante ha dovuto interrompere bruscamente il suo discorso al pubblico a causa di un fan ubriaco che stava creando scompiglio tra gli spettatori. “ Signori, scusate, di cosa state parlando lì? Io sto parlando “, ha detto inizialmente Laura Pausini, cercando di capire cosa stesse accadendo in quella zona dell’arena. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Laura Pausini interrompe il suo concerto a Madrid: cosa ha detto al fan ubriaco (VIDEO)

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco: cosa è successoLaura Pausini ha interrotto il suo concerto a Madrid per colpa di un fan ubriaco: ecco cosa è successo.

Laura Pausini contro un fan al concerto di Madrid, "ubriaco ma non sono da ascoltare mentre si beve": il videoLaura Pausini ha concluso, lunedì 6 aprile a Madrid, le tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 2026/2027.

Temi più discussi: Cosa sta succedendo lì? È ubriaco: Laura Pausini ferma il concerto in Spagna; Laura Pausini interrompe il concerto: Mangi una pizza davanti a me?. Il video virale; Laura Pausini a Madrid ferma il concerto per un uomo ubriaco: Noi dopo andiamo a sco*are, tu avrai problemi; Pausa pizza per Laura Pausini: cosa è successo durante il concerto.

Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco: cosa è successoDurante la sua ultima tappa spagnola del suo tour mondiale al Movistar Arena di Madrid, Laura Pausini ha improvvisamente fermato la musica per parlare direttamente con un fan visibilmente ubriaco. Il ... novella2000.it

Laura Pausini in concerto a Madrid, il siparietto con un fan ubriacoDurante l’ultima tappa madrilena del suo tour, Laura Pausini ha regalato uno dei momenti più memorabili: uno scambio ironico con un fan diventato virale, tra risate e applausi. Un episodio che ha ... tg24.sky.it

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com