Durante un concerto a Madrid, la cantante ha deciso di interrompere l'esibizione a causa di un fan che si trovava in stato di ebbrezza. La scena si è verificata inaspettatamente mentre l'artista cantava sul palco, portando alla sospensione temporanea dello spettacolo. La cantante ha chiesto di calmare la situazione e ha ripreso il concerto dopo aver gestito l’incidente. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle conseguenze per il fan coinvolto.

Laura Pausini ha interrotto il suo concerto a Madrid per colpa di un fan ubriaco: ecco cosa è successo. Durante la sua ultima tappa spagnola del suo tour mondiale al Movistar Arena di Madrid, Laura Pausini ha improvvisamente fermato la musica per parlare direttamente con un fan visibilmente ubriaco. Il tutto è stato ripreso, con i video che sono subito diventati virali. Ma ecco cosa è successo nel dettaglio. Laura Pausini ha portato il suo “Io Canto Yo Canto World Tour 2026-2027” in giro per diverse città spagnole, con ultima tappa il Movistar Arena di Madrid (che ha registrato il tutto esaurito con 12.000 biglietti venduti). Come accade in tutti i suoi concerti, la cantante romagnola ha interagito con il pubblico presente ma, nel corso della serata, c’è stato un fuori programma. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Laura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco: cosa è successo

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

Laura Pausini costretta a fermare il concerto a Madrid per un uomo ubriaco: cos’è successoIl recente episodio che ha visto protagonista Laura Pausini durante la sua tappa a Madrid rappresenta l’ennesima conferma di quanto l’artista...

Temi più discussi: Cosa sta succedendo lì? È ubriaco: Laura Pausini ferma il concerto in Spagna; Laura Pausini a Madrid ferma il concerto per un uomo ubriaco: Noi dopo andiamo a sco*are, tu avrai problemi; Pausa pizza per Laura Pausini: cosa è successo durante il concerto; Laura Pausini, proposta di matrimonio gay al suo concerto – VIDEO.

Laura Pausini star a Madrid: blocca il concerto e parla con un fan nel pubblicoLaura Pausini ha iniziato il suo Io canto world tour tournee mondiale che la vedrà sul palco sino a fine 2026. La tappa di Madrid è stata fermata da un curioso siparietto. notizie.it

Spettatore ubriaco tra il pubblico del concerto della Pausini a Madrid. Laura ferma il concertoLaura Pausini interrompe il concerto a Madrid per parlare direttamente a uno spettatore ubriaco tra le prime file e fa anche un riferimento agli effetti negativi dell'alcol sulle performance sessuali, ... msn.com

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com