Durante un concerto a Madrid, Laura Pausini si è vista costretta a interrompere lo spettacolo a causa di un uomo ubriaco tra il pubblico. L’artista ha fermato temporaneamente l’esibizione per gestire la situazione, che si è verificata nel corso della serata. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e ha portato alla decisione di sospendere momentaneamente la performance. La cantante ha ripreso a cantare dopo aver affrontato il problema.

Il recente episodio che ha visto protagonista Laura Pausini durante la sua tappa a Madrid rappresenta l’ennesima conferma di quanto l’artista romagnola sia capace di gestire il palco con una personalità dirompente e priva di filtri. Mentre si esibiva presso la Movistar Arena, davanti a una platea di ben dodici mila persone che hanno fatto registrare il tutto esaurito, la cantante ha deciso di interrompere bruscamente l’esecuzione di un brano per affrontare una situazione di disturbo causata da uno spettatore nelle prime file. L’uomo in questione, apparso in un evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, stava deconcentrando non solo il pubblico circostante ma la stessa Pausini, che ha scelto di non ignorare il comportamento molesto, trasformandolo invece in un momento di intrattenimento educativo e decisamente schietto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Laura Pausini costretta a fermare il concerto a Madrid per un uomo ubriaco: cos’è successo

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