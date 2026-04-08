Durante il suo concerto a Madrid, la cantante ha avuto un episodio con un uomo visibilmente ubriaco presente tra il pubblico. L’uomo ha interagito con la artista, che ha commentato pubblicamente che bere molto non aiuta a fare l’amore. L’evento si è svolto nell’ambito del suo tour mondiale, che ha registrato diverse date sold-out in Spagna. La cantante ha continuato l’esibizione senza ulteriori intoppi, mantenendo il suo approccio spontaneo e diretto.

Faenza (Ravenna), 8 aprile 2026 – Laura Pausini ha portato il suo ‘Io CantoYo Canto World Tour 20262027’ in Spagna, conquistando il pubblico con sold-out consecutivi e momenti di grande spontaneità. Tra applausi e cori, uno dei momenti più divertenti è avvenuto durante il concerto di Madrid, quando la cantante ha fermato la musica per rivolgersi a un fan un po’ troppo esuberante: “Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco ”. E ancora: “Sono Laura Pausini, e non sono una cantante da ascoltare mentre si beve — ha chiuso la cantante faentina — Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta ”. La battuta ha scatenato risate e applausi tra i presenti, ed è subito diventata virale sui social, immortalata da migliaia di fan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: “Bere tanto non aiuta a fare l’amore”

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

Laura Pausini costretta a fermare il concerto a Madrid per un uomo ubriaco: cos’è successoIl recente episodio che ha visto protagonista Laura Pausini durante la sua tappa a Madrid rappresenta l’ennesima conferma di quanto l’artista...

Temi più discussi: Laura Pausini rende omaggio a Hijo de la luna con un abito spettacolare disegnato da Antonio Marras: La ascoltavo quando avevo 12 anni e sognavo di fare la cantante; Cosa sta succedendo lì? È ubriaco: Laura Pausini ferma il concerto in Spagna; Laura Pausini, l'incontro tra musica ed emozioni; Laura Pausini, brividi al concerto di Barcellona: proposta di matrimonio gay, la reazione (inaspettata) della cantante.

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: Bere tanto non aiuta a fare l’amoreLa cantante ha interrotto lo show e scherzato con il pubblico: Non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. E poi la dedica d’amore alla Spagna: E’ la mia terra, come l’Italia ... msn.com

Noi dopo andiamo a scop**e: Laura Pausini ferma il concerto per un fan ubriaco, il video è viraleLaura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco e lancia una frase diventata virale: cosa è successo e il video. donnaglamour.it

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com