L’attrice ha abbandonato gli abiti da sposa per optare per un completo marrone cioccolato, caratterizzato da un design accollato sul davanti e una schiena scoperta. Dopo aver partecipato al tour promozionale di un film, torna a calcare i red carpet come protagonista assoluta, mostrando un look che ha attirato l’attenzione per le sue linee audaci e il taglio scultoreo. La scelta di questo outfit segna un cambio di stile rispetto alle precedenti apparizioni.

A rchiviato il bianco “nuziale” del tour promozionale per The Drama, Zendaya cambia registro e si riprende il trono di regina dei red carpet. Alla première della terza (e ultima) stagione di Euphoria, al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, l’attrice ha scelto di scommettere su un’eleganza cupa, terrosa, quasi viscerale. Niente più pizzi candidi o veli da sposa: stavolta il messaggio è chiaro e passa per una nuance che sta ossessionando le passerelle della prossima stagione, il marrone cioccolato. I pezzi chiave del guardaroba di Euphoria 2. guarda le foto Zendaya mostra perché il cioccolato è il colore del 2026. L’abito scultura di Ashi Studio arriva dritto dalla passerella couture Primavera Estate 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice ha messo da parte gli abiti da sposa e ha scelto un marrone cioccolato pazzesco. Accollatissimo davanti, ma con una schiena scoperta che è una vera opera d'arte scultorea

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