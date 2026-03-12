Per decenni gli abiti da sposa sono stati dominati da volumi e decorazioni finché Carolyn Bessette Kennedy ha rivoluzionato tutto

Negli ultimi decenni, gli abiti da sposa sono stati caratterizzati da volumi importanti e dettagli decorativi. Un cambiamento significativo è arrivato quando una famosa modella e moglie di un noto imprenditore ha scelto un vestito minimalista di Narciso Rodriguez, che ha segnato una svolta nello stile nuziale. Questa scelta ha attirato l’attenzione dell’industria sulla semplicità come nuova tendenza.

Una riproduzione fedele del celebre abito firmato Narciso Rodriguez, realizzata con materiali originali e tessuti italiani con una sottoveste elegante firmata Narciso Rodriguez. Per riprodurre l'iconico abito nella serie tv American Love Story, il costume designer Rudy Mance ha raccolto e analizzato tutto il materiale disponibile. Dai disegni originali di Rodriguez ai filmati del documentario TLC del 2019 JFK Jr. and Carolyn's Wedding: The Lost Tapes, è emerso che la seta crêpe color perla proveniva dalla storica B&J Fabrics di New York.