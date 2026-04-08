In Puglia, il prezzo del latte è stato stabilito a 0,51 euro al litro, una cifra superiore a quella di altre regioni del Nord. La decisione è stata presa da rappresentanti regionali e produttori, con l’obiettivo di sostenere la filiera locale. La cifra rappresenta una novità rispetto agli accordi precedenti e mira a garantire un prezzo più stabile per i produttori della zona.

L’amministrazione regionale pugliese e i rappresentanti dei produttori hanno fissato il prezzo del latte a 0,51 centesimi al litro. L’accordo è stato raggiunto durante l’incontro di oggi, ponendo fine a settimane di trattative complesse. Il risultato emerge da un percorso di mediazione coordinato dall’assessorato regionale all’Agricoltura. In questo processo ha giocato un ruolo chiave Confindustria Puglia Bari-Bat, che ha affiancato l’ente pubblico nel confronto diretto con chi si occupa della trasformazione del prodotto. Tutte le parti coinvolte nella filiera hanno mostrato apertura al dialogo, permettendo di arrivare a una soluzione condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latte in Puglia: prezzo a 0,51€, batte il Nord e salva la filiera

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