Prezzo del latte a 51 centesimi La soddisfazione di Cia Agricoltori Italiani Puglia

Il prezzo del latte è stato stabilito a 51 centesimi al litro, una cifra che ha suscitato la reazione di Cia Agricoltori Italiani Puglia, che ha espresso soddisfazione. La decisione riguarda il prezzo minimo garantito per i produttori e si inserisce in un quadro di regolamentazioni specifiche sul settore lattiero-caseario. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa di settore.

Prezzo del latte fissato a 51 centesimi. Questo l’accordo raggiunto al Tavolo dedicato, convocato dalla Regione Puglia, per fronteggiare un mercato ancora fuori controllo. Così Cia-Agricoltori Italiani Puglia al termine dell’incontro. “Occorre restare uniti e saldi a tutela degli allevatori: vigiliamo sul rispetto degli impegni presi”. "Questo accordo - ha commentato Gennaro Sicolo, confermato presidente Cia Puglia - rappresenta un punto di partenza per garantire dignità economica ai produttori e stabilità al comparto. Non possiamo non ringraziare i produttori per i sacrifici che stanno affrontando quotidianamente per tenere in piedi il settore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Prezzo del latte a 51 centesimi. La soddisfazione di Cia Agricoltori Italiani Puglia Leggi anche: Prezzo del latte pugliese, fumata bianca in Regione: ai produttori andranno 51 centesimi di euro ogni litro Leggi anche: Giannicola D’amico eletto presidente dell’area Due Mari Taranto-Brindisi di CIA Agricoltori Italiani di Puglia Temi più discussi: Nuova intesa sul prezzo del latte; Prezzo del latte alla stalla, raggiunto l’accordo per la primavera 2026; Aic, il prezzo del latte a 47 centesimi una vera e propria emergenza; Prezzo del latte, c’è l’accordo: 47 cent al litro e stop alle disdette. Intesa sul prezzo del latte a 0,51 centesimi al litroSi è conclusa con il raggiungimento di un'intesa sul prezzo del latte a 0,51 centesimi al litro la riunione tra l'assessorato regionale all'Agricoltura della Regione Puglia e le associazioni di catego ... rainews.it Insediato un tavolo permanente sul latte che tornerà a riunirsi l’11 maggioL’accordo è l’esito di trattative intense e complesse. Le associazioni dei produttori hanno confermato l’adesione all’intesa sul prezzo di 0,51 centesimi, riconoscendo l’impegno profuso per arrivare a ... leccesette.it Colleghi di CNBC discutono del prezzo della benzina, attualmente a 4,14 dollari al gallone. Wall Street apre in rosso, con il Nasdaq a -0,42% e il Dow Jones in calo. - facebook.com facebook Prezzo del #petrolio sulle montagne russe, mercati con fiato sospeso: gli scenari x.com