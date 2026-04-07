Fumata bianca per il latte pugliese c’è l’intesa | prezzo fissato a 0,51 euro al litro

Nella regione si è concluso il tavolo di confronto sul settore lattiero-caseario, portando a un accordo sul prezzo del latte. Dopo incontri tra i rappresentanti degli allevatori e delle aziende, è stato stabilito di fissare il prezzo a 0,51 euro al litro. La decisione mira a sostenere gli operatori del settore in un momento di difficoltà. L'intesa riguarda esclusivamente la regione e si riferisce al prezzo di vendita del latte crudo.

Accordo raggiunto in Regione tra produttori e trasformatori. Superata la soglia nazionale di 0,47 euro, ma resta alta l’attenzione sui costi di produzione sollevata da Alpaa Una fumata bianca che prova a dare respiro a un settore in bilico. Il tavolo regionale sul latte si è chiuso con un accordo: il prezzo del latte in Puglia è stato fissato a 0,51 euro al litro. Un risultato che l’assessore all’Agricoltura, Francesco Paolicelli, ha definito "un punto di equilibrio fondamentale", soprattutto se confrontato con i 0,47 euro stabiliti dalle intese nel Nord Italia. L’intesa è frutto di una mediazione serrata che ha visto coinvolte le associazioni di categoria, Confindustria Puglia Bari-Bat e i grandi trasformatori del Sud Est barese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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