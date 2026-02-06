Coding a maglia | imparare l' arte dell' uncinetto nel progetto per bambini a scuola
La scuola primaria Pio Borri e l’asilo Acropoli lanciano un nuovo progetto che unisce coding e uncinetto. I bambini si cimentano in un’attività che mescola creatività e pensiero logico, imparando a fare i primi punti all’uncinetto. Un modo per avvicinare i più piccoli al mondo digitale attraverso un’attività manuale, con l’obiettivo di sviluppare abilità pratiche e sociali.
La Scuola Primaria “Pio Borri” e la Scuola dell’Infanzia “Acropoli” presentano il progetto “Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale.all’Uncinetto!”, un percorso educativo innovativo che intreccia creatività, logica, relazioni e impegno sociale, coinvolgendo bambini e alunni in un’esperienza.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
