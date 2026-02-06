Coding a maglia | imparare l' arte dell' uncinetto nel progetto per bambini a scuola

La scuola primaria Pio Borri e l’asilo Acropoli lanciano un nuovo progetto che unisce coding e uncinetto. I bambini si cimentano in un’attività che mescola creatività e pensiero logico, imparando a fare i primi punti all’uncinetto. Un modo per avvicinare i più piccoli al mondo digitale attraverso un’attività manuale, con l’obiettivo di sviluppare abilità pratiche e sociali.

