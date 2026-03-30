Gli studenti hanno realizzato una panchina di colore viola, simbolo di sensibilizzazione sull’epilessia. L’obiettivo è creare un punto di incontro che inviti a fermarsi, informarsi e promuovere la conoscenza di questa malattia neurologica. La panchina vuole anche contribuire a superare i pregiudizi ancora diffusi nei confronti dell’epilessia, attraverso un gesto simbolico e pratico.

Una panchina per fermarsi e informarsi, per suscitare consapevolezza e stimolare l’aiuto verso una malattia neurologica molto diffusa ma verso la quale ci sono ancora pregiudizi da superare. Al parco Pertini, vicino all’ingresso di via Papa Giovanni XXIII, è stata inaugurata la panchina Viola come simbolo di consapevolezza e informazione sull’epilessia, dipinta da adolescenti che partecipano al progetto ’Educativa di strada’, promosso dal Comune e gestito dalla cooperativa sociale Arca. Sono intervenuti la dottoressa Rosita Galli, referente Ambulatorio per l’epilessia dell’età evolutiva e adulta, Uoc neurologia dell’ospedale San Donato di Arezzo e coordinatrice Lega italiana contro l’epilessia (Lice) per la Toscana-Umbria-Marche e Tarcisio Levorato, presidente nazionale dell’Associazione italiana epilessia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una panchina viola per l’epilessia. L’opera realizzata dagli studenti

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